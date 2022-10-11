Bakan Amcaoğlu: Yangın ekiplerin anında müdahalesi ile kontrol altına alındı
Bakan Amcaoğlu: Yangın ekiplerin anında müdahalesi ile kontrol altına alındı
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Gazimağusa’da serbest limanda bir depoda çıkan yangın korkuttu.
Saat 18.00 sıralarında Maddox isimli işyerine ait içinde alkol ve tütün bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saat süren yoğun çabaları sonucu başka noktaya sıçramadan kontrol altına alınabildi.
Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da Ana Haber’e telefonla katılarak yangın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Amcaoğlu , yangının itfaiye ve asker birliklerin yoğun çabaları sonucu başka yere sıçramadan engellendiğini ifade etti.
BRT
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