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  3. Bakan Pilli: "Bugün 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "
Bakan Pilli: "Bugün 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli: "Bugün 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

"5 kişi taburcu edildi "

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

5 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 76,975

Toplam Vaka Sayısı: 162

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 126

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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