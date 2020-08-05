Tatar:Şu anda yeni bir hükümet kurma düşüncesi içerisinde değiliz

Başbakan Ersin Tatar, UBP olarak şu anda yeni bir hükümet ortağı arayışı, yeni bir hükümet kurma düşüncesi içerisinde olmadıklarını vurguladı.

Tatar, iki parti başkanının da Türkiye’ye gitmesi ile ilgili olarak da, Türkiye’nin müdahalesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Ankara ve İstanbul temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Tatar, ülkeye dönüşünde Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da yaptığı görüşmede, 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının etkin şekilde uygulanması, kaynak akışının devamının sağlanması, hayat pahalılığının nasıl telafi edileceğinin, 2021 yılı bütçe çalışmalarında kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi de dahil pek çok konunun ele alındığını kaydetti.

Herhangi bir ihtiyaç durumunda 100 yataklı bir hastane yapılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da emriyle talimatların verildiğini kaydeden Tatar, TC yetkililerine davet ve gösterilen ilgi alakadan dolayı teşekkür etti.

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Tatar, Kıbrıs Türk halkının güçlenmesi için neler yapılabileceğini enine boyuna tartıştıklarını ifade etti

Bazı parti başkanlarının da Tatar ile eş zamanda Türkiye’ye gitmesi ve bununla alakalı olarak yeni hükümet kurulacağı haberleriyle ilgili olarak da Tatar, “Türkiye Cumhuriyetinin her zaman yapabileceği takdirlerdir. UBP Genel Başkanı olarak her zaman söylediğimiz bir şey vardır: KKTC’deki iradenin halk tarafından sandıkta gösterileceğidir, burada herhangi bir müdahale olmadığıdır. Meselelerin başka yerlere çekilmesi doğru değildir” dedi.

İki parti başkanına davet gitmesinin sorulması üzerine Tatar, Ankara ziyaretinin kendisine gönderdikleri davet üzerine gerçekleştiğini, Başbakan Yardımcısına da davet gittiğini ancak Başbakan Yardımcısının gitmediğini, bunun kendisini bağlamadığını söyledi.

Tatar, “İki parti başkanının Ankara’da bulunması, bana göre normal bir sürecin parçası olarak değerlendirilebilir. Bizim demokrasimize, TC’nin müdahale içerisinde olması gibi bir düşünce içerisinde olmadıklarını orada gördüm” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday üzerinde çalışıldığı yöndeki haberler hakkında yorum istenmesi üzerine Tatar, “Ankara’nın böyle bir konuda müdahalesi söz konusu değildir” dedi.

Yeni hükümet arayışları iddialarıyla ilgili olarak ise Tatar, “bizim son günlerde yeni bir hükümet kurma gibi bir düşüncemiz olmamıştır, görüşmeler olmuş olabilir bu siyasetin gereğidir, çünkü bir takım gelişmeler olabilir, olmuştur da. Fakat şu anda öyle bir düşünce içerisinde değiliz.” dedi.

MARAŞ DA GÜNDEME GELDİ

Maraş’ın açılması konusunda ise Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “meseleye sıcak baktığını” söyledi.

Konunun hukuki açıdan halen irdelendiğini ancak “mutlaka bir açılım olacağını” belirten Tatar, Maraş’ın bir kısmının 45 yıldır hayali şehir olarak durduğunu, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla vakıf mallarına halel gelmeksizin, mülklerin eski sakinlerine iade edileceğini belirtti.

Tatar, “Esas olan Maraş’ın KKTC yönetiminde iskana açılmasıdır. Bunlar bir kez daha netleştirilmiştir” dedi.

Tatar, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Tatar’ı taşıyan özel uçak 18:30’da geldi, Başbakan’ı karşılayanlar arasında bazı bakanlar ve milletvekilleri de bulunuyordu.

Tatar, Ercan’a gelişinde PCR testi de yaptırdı.