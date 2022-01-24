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Bakan Pilli, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Bakan Pilli, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Bakan Pilli, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Boğaz ağrısı, hafif  öksürük ve baş ağrısı semptomları göstermesinin ardından PCR testi yaptırdığını açıklayan Bakan Pilli, genel durumunun iyi olduğunu, şu anda evinde izole olduğunu belirtti.

 

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