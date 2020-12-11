Bakan Pilli:Toplam 1386 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı,13 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1386 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

11 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1386

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar – 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 13

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 282.677

Toplam Vaka Sayısı- 1242

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1108

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 101

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1