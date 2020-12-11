Bakan Pilli:Toplam 1386 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı,13 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli:Toplam 1386 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı,13 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1386 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
11 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1386
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar – 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 13
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 282.677
Toplam Vaka Sayısı- 1242
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1108
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 101
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
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