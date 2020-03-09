Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Bakanlar Kurulu olağanüstü koronavirüs gündemiyle toplandı
Bakanlar Kurulu olağanüstü koronavirüs gündemiyle toplandı

Bakanlar Kurulu olağanüstü koronavirüs gündemiyle toplandı

Ek tedbirler alınacak

A+A-

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında  olağanüstü  gündemle toplandı.

Güney Kıbrıs Rum kesiminde görülen 2 Koronavirüs vakası’nın ardından olağanüstü gündemle toplanan Bakanlar Kurulu şu sıralarda alınacak ek tedbirleri görüşüyor.

Bakanlar Kurulu aynı zamanda hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulmasını da gündemine aldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.