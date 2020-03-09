Bakanlar Kurulu olağanüstü koronavirüs gündemiyle toplandı
Ek tedbirler alınacak
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Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.
Güney Kıbrıs Rum kesiminde görülen 2 Koronavirüs vakası’nın ardından olağanüstü gündemle toplanan Bakanlar Kurulu şu sıralarda alınacak ek tedbirleri görüşüyor.
Bakanlar Kurulu aynı zamanda hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulmasını da gündemine aldı.
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