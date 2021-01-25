Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı!
Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı!
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Bakanlar Kurulu bu akşam olağanüstü toplandı. BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre Başbakan Ersan Saner Başkanlığı’nda toplanan Bakanlar Kurul toplantısı saat 21.00 sıralarında başladı.
Bakanlar Kurulu’nda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün aldığı kararların ele alınması bekleniyor.
BRTK
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