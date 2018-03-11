BALTA İLE SALDIRDI

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde önceki gece yaşanan olayda İnsanity Spor Salonu önüne aracını park eden ve işletmeci tarafından uyarılan Hüseyin Uzunöz, baltalı saldırı gerçekleştirdi.

Uyarı karşısında sinirlenen ve işletmeciyi ölümle tehdit eden zanlı, hızını alamayıp balta ile işletmecinin aracına da hasar verdi.

Zanlı bununla da yetinmeyip aracına binerek, işletmecinin aracına iki kez çarpıp tamponun kırılmasına neden oldu. Dün sabah evinde tespit edilerek gözaltına alınan zanlı tutuklama talebiyle dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Evinde yakalandı

Polis, 9 Mart 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında Karaoğlanoğlu bölgesinde yaşanan olayda zanlının İnsanity Spor Salonu önüne aracını park ettiğini, işletmeci Kemal Topçam’ın zanlıdan aracını çekmesini istediğini ve olayın başladığını söyledi. Polis, zanlının uyarıya karşın Topçam’ı, “Salonunu yakacağım ve seni öldüreceğim ”diyerek tehdit ettiğini, ardından balta ile Topçam’a ait FD 018 plakalı aracın ön kaput ve sağ çamurluğuna vurup hasara uğrattığını aktardı. Polis, zanlının daha sonra kendi aracına binerek Topçam’ın aracının ön kısmına kasten iki kez çarpıp tamponun kırılmasına neden olduğunu söyledi. Zanlının dün sabah evinde tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, baltanın henüz bulunmadığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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