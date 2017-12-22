Kıvılcım Ural'ın yaptığı zehir zemberek açıklamalardan sonra gözler eski model Seçkin Piriler'e çevrilmişti. Seçkin Piriler'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Rock’çı Kaan Tangöze (44), Kıvılcım Ural (27) uğruna oğulları Hakan (7) ve Volkan’ın (3) annesi Seçkin Piriler’den (37) Ocak 2016’da boşanmıştı. Seçkin Piriler’in Hakan’ı evden kovduğu iddia edilmiş, Kaan Tangöze’nin oğlu ile otele yerleştiği söylenmişti. Kıvılcım Ural’ın “Doğurmakla ana olunmaz” diye laf atıp hakaret dolu mesajlar gönderdiği Seçkin Piriler, Lifetime TV’deki ‘Laf Bende Kalmasın’ programına açıklama yaptı.

"OĞLUMU EVDEN KOVMADIM"

Seçkin Piriler şöyle konuştu: “Kaan boşanmamak için yalvardı. ‘Bir yıl ayrı yaşayalım, sonra sana döneceğim’ dedi. Ben oğlumu evden kovmadım. Hakan o gece ‘Baba baba’ diye ağladı. Dayanamadım, Kaan’ı aradım, gelip aldı. Anneliğim hakkında konuşmak o kadının ne haddine. Çocuklarım onun yüzünden babalarını göremiyor. Geçen gece Kaan’ı çağırınca o kadın iyice kıskanıp kudurdu. Herhalde planını bozdum.”

Piriler “Kendisine hakaret davası açtım. Ben ve ailem hakkında konuşma yasağı getirilmesini talep ettim” dedi.

Kıvılcım Ural, “Seçkin ile konuşmak istedim. Mesaj attım. Ama o istemedi” demişti. Seçkin Piriler “Evet attı” diyerek şu mesajı gösterdi: ‘Bana bak eski kaşar. Annelik kapasiten yok pislik.”