BANYODA GİZLİCE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ!

Erenköy’de 22 yaşındaki kızı elle taciz ettikten sonra banyoda gizlice çıplak fotoğraflarını çeken N.J.B tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Erenköy’de 2016 yılı Eylül ayı içerisinde aile dostu olan 22 yaşındaki genç kızı önce elleriyle taciz eden daha sonra ise banyoda yıkanırken 22 yaşındaki genç kızın gizlice çıplak fotoğraflarını çeken 58 yaşındaki N.J.B önceki gün KKTC’ye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandı. “Cinsel taciz” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarıyla dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Müşteki kız çıplak fotoğraflarını zanlının cep telefonunda gördü…

Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuşu Durmuş Emiroğlu, zanlının 2016 yılı Eylül ayı içerisinde Erenköy’de misafir olarak gittiği aile dostlarının evinde 22 yaşındaki genç kıza elleriyle cinsel tacizde bulunduğunu daha sonra ise 22 yaşındaki genç kızın banyoda yıkandığı esnada gizlice çıplak fotoğraflarını çektiğini açıkladı. Müşteki genç kızın akabinde zanlının cep telefonunu karıştırdığını belirten Emiroğlu, genç kızın zanlının cep telefonunda çıplak fotoğraflarını gördüğünü açıkladı.

Müşteki kız olayı abisine anlattı…

Polis Çavuşu Durmuş Emiroğlu, olaydan sonra Türkiye’ye giden müşteki kızın olayı abisine anlattığını ve abisinin teşviki ile KKTC’ye geri gelerek polise şikayetçi olduğunu belirterek, yapılan soruşturmada zanlının olaydan kısa bir süre sonra yurt dışına çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Emiroğlu, arananlar listesine alınan zanlının önceki gün KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Emiroğlu, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine, zanlının şahsen 30 bin TL kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

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