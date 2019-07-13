BARIŞ KATIRCI VE OSMAN GÖZTAŞ'IN SAĞLIK DURUMLARI İYİ...

Dün Kaplıca’da boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Barış Katırcı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde çocuk servisinde müşahede altına tutuluyor.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Osman Göztaş ise acil serviste müşahede altına tutuluyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre her iki şahsın da sağlık durumu iyi..