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Barışma sonrası ilk fotoğraf ortaya çıktı

Barışma sonrası ilk fotoğraf ortaya çıktı

Barışma sonrası ilk fotoğraf ortaya çıktı

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Geçtiğimiz eylül ayından boşanan ve 2 aylık aradan sonra barışan Demet Akalın ve Okan Kurt'un barışma sonrası ilk görüntüleri ortaya çıktı.

6 buçuk yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında sonlandıran Demet Akalın ve Okan Kurt çifti barıştı. Dün barışma haberlerini onaylayan çiftten birlikte çekilen ilk fotoğraf ortaya çıktı.

BARIŞMA SONRASI İLK FOTOĞRAF

 

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının ulaştığı fotoğrafta Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin barışma sonrasında ilk görüntüleri ortaya çıktı.

MUTLU HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2 aylık aradan sonra aşklarına kaldıkları yerden devam eden Okan Kurt ve Demet Akalın'ın yüzlerindeki mutlulukta dikkatlerden kaçmadı.

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