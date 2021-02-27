Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı

İşte alınan kararlar:

Pazartesi-Cuma günleri ise; Marketler 08:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır. (Cumartesi günleri de dahil) Perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm sektörlere tedarik sağlayan işyerleri hariç) 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. 08:00-20:00 saatleri arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım yapılacaktır. 20:00’dan sonra raf düzenleme ve tanzim işleri yapılacaktır.

1.03.2021 tarihinden itibaren Pazar günleri eczane, fırınlar ve benzin istasyonları haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

1.03.2021 tarihinden itibaren Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler, restoranların paket servisleri, açık pazarlar, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

Kapalı Olan Yerler;

Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, halı sahalar, açık büfe hizmet veren lokantalar, kuaför, berber, güzellik salonları, dövmeciler,bet ofisleri, gece klüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık Olan Yerler;

Açık olan sektörlerde çalışan kişiler her on beş günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir. Denetleme yapılmadığı saptanan sektörler kapatılacaktır. İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Kişiler, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamaları uygun olacaktır.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır. Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacaktır.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetlerin aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir. Restoran, cafe, büfe, sandviççiler, simitçi vb. hizmetler yalnızca paket servis, online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet vereceklerdir. Bu sektörlerde oturma alanları kesinlikle kullanılmayacaktır.

Açık olan kurumlar;

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri kamu üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışabilecektir.

Bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda çalışması elzem görülen personel en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecektir. Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.

Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görülmüştür.

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde girişlerde ateş ölçümü yapılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

8 Mart 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak çevrim içi (online) eğitime geçilmesi uygun görülmüştür.

Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecektir.

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 72 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Bunun dışında yapılacak diğer sevkiyat işlemlerinin de ileri bir tarihte yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler son yedi gün içerisinde yaptırmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 24 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son yedi gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgâhları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun verilmiştir.

Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Kademeli açılma kararları çerçevesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarında görev yapan kişilerin taranması amacıyla 03.03.2021 tarihine kadar PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüştür.

01 Mart 2021 tarihinden itibaren açık pazarların kurulmasına karar verilmiş olup uyulacak kurallar ekte belirtildiği gibidir. Kurulacak olan pazarların ekte belirtilen kurallar kapsamında hizmet vermesi gerekmektedir.