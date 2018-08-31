BAŞBAKAN, SENDİKA TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞÜYOR!
Sendika temsilcileri Başbakan ile görüşüyor
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Kamuda yaşanan ek mesaiye kalmama sorunu aşılmaya çalışılıyor.
Ek mesaiye kalmama eylemi gerçekleştiren kamuda örgütlü 5 sendikanın temsilcileri, bugün Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul ediliyor.
Görüşmeye, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katılıyor.
BRT muhabirinden alınan bilgiye göre; sendikalar ek mesailerilerle ilgili taleplerini aktarırken, Hükümet konuyu kendi arasında konuşmak için kısa bir süre istedi.
Verilen aranın ardından toplantıya devam ediliyor.
Etiketler : Kamu, ek mesai, 5 sendika, Tufan Erhürman
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