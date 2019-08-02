BAŞBAKAN TATAR'DAN TAZİYE MESAJI...

Başbakan Ersin Tatar Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından Mehmet Aka’ın ölümü nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan mesajında:

‘Uzun yıllar UBP’nin yayın organı BİRLİK gazetesine Yazı İşleri Müdürü olarak hizmet veren, Gazeteciler Birliği Başkanlığı yapan Mehmet Akar’ın ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Basınımıza, ülkemize çok değerli hizmetleri olan Mehmet Akar’ a Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı dilerim’ dedi.