Başbakan Üstel:TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının gönderdiği yardımlara teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaşanılan deprem felaketi nedeniyle taziyelerini ileterek destek belirtti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından BRT‘ye değerlendirmelerde bulunan Üstel, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaşanan deprem felaketi ile ilgili Kıbrıs Türk halkının başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

Aynı şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kıbrıs Türk Halkına başsağlığı dilediğini ifade eden Üstel, “ Sayın Erdoğan ayrıca Kıbrıs Türk halkının depremzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye’ye gönderdiği yardımlar için de teşekkürlerini sundu, “Acınız acımızdır” ifadelerini kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin her şartta Kıbrıs Türkü’nün yanında olacağını bir kez daha vurguladı” dedi.

Başbakan Üstel konuşmasını, deprem felaketinde yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yaslı ailelerine de sabırlar dileyerek tamamladı.

BRT