Doç. Dr. Bülent Kızılduman:Deniz seviyesinde yaşanan farklılıklardan ötürü kalıntılar açığa çıktı

Bölgemizde yaşanan depremlerin ardından mevsim itibariyle deniz seviyesinin çekilmesi halk arasında paniğe neden oldu.

Deniz suyunun çekilmesile birlikte Salamis Körfezi'nde açığa çıkan antik liman kalıntıları ise merak uyandırdı.

Açığa çıkan mendirek ve liman kalıntıları ile Kıbrıs adasında tarih boyunca yaşanan depremlerle ilgili Doğu Akdeniz Üniversitesi Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman BRT'ye açıklamada bulundu.

Kızılduman, kalıntıların varlığının çok uzun yıllara dayandığını ve bölgede yaşayan birçok kişi tarafından da bilindiğini vurguladı.

Her yıl deniz seviyesinde yaşanan farklılıklardan ötürü kalıntıların açığa çıktığını dile getiren Doç. Dr. Bülent Kızılduman, bu tabiat olayının depremle birlikte yaşanan bir gelişme olmadığının altını çizdi.

Tarihsel süreç içinde de deniz seviyesinde farklılıklar yaşandığına işaret eden Kızılduman, Kıbrıs adasının deprem açısından tarihsel sürecini de değerlendirdi.

Kıbrıs adası için deprem konusunun yeni bir olgu olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Bülent Kızılduman, "belleğimizde var olan deprem gerçeğini kayıplarımızla birlikte kalbimizde hissettik" ifadelerini kullandı.

Milattan önce 1200'lü yıllarda Kıbris'ta yaşanan deprem sonucu bir çağın kapanarak yeni bir çağın açıldığını ifade eden Kızılduman, 19. yüzyılda ve son olarak da 1950'li yıllarda da adada büyük bir deprem yaşandığını söyledi.

Kızılduman, yapılması gerekenin doğal afetler yönetim planının geliştirilmesi ve depreme dayanıklı binaların yapımı ve denetimi olduğunu kaydetti.



BRT