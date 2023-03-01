Başbakan Üstel:Türkiye’den yaklaşık 1500 depremzede KKTC’ye geldi

Başbakan Ünal Üstel, deprem felaketi süresince yürütülen süreçler ve olası bir deprem felaketine yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Üstel, İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’den yaklaşık 1500 depremzedenin KKTC’ye geldiğini açıkladı. Yaklaşık 2 bin gönüllünün kolileri hazırladığını ve gönderildiğini anlatan Üstel, yaklaşık 13 milyon 200 bin Türk Lirası’nın depremzedelere gönderildiğini dile getirdi.

BRT