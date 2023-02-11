Başbakanlık: 8 cansız bedene daha ulaşıldı

Başbakanlık, İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan sekiz ismin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Açıklamada, ‘Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan sekizinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.

Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 33’e yükselmiştir. Türkiye geneli kayıp sayımız 46, arama çalışmaları devam eden kişi sayımız ise 2’dir.’ denildi

BRT