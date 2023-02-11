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  3. Çavuşoğlu:Sona yaklaşıyoruz, arkadaşlarımız her taşı umutla kaldırmaya devam ediyor
Çavuşoğlu:Sona yaklaşıyoruz, arkadaşlarımız her taşı umutla kaldırmaya devam ediyor

Çavuşoğlu:Sona yaklaşıyoruz, arkadaşlarımız her taşı umutla kaldırmaya devam ediyor

Çavuşoğlu:Sona yaklaşıyoruz, arkadaşlarımız her taşı umutla kaldırmaya devam ediyor

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Adıyaman’daki İsias Hotel’de enkaz altında bulunanları çıkarmak için arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Adıyaman’da 6.gün ve 122.saatteyiz.İsias otel enkazında 66.kişiye ulaştık. Sona yaklaşıyoruz .Arkadaşlarımız her taşı umutla kaldırmaya devam ediyor ve bu enkaz bitene kadar durmadan devam edeceğiz.” dedi

BRT

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