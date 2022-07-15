Başbakanlık, akaryakıt fiyatında indirim yapıldığını açıkladı
Başbakanlık, akaryakıt fiyatında indirim yapıldığını açıkladı
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Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre akaryakıt fiyatları yeniden düzenlenerek indirim yapıldı.
Kurşunsuz benzin 95 oktan ve kurşunsuz benzin 98 oktan litre satış fiyatında 1.29 ve 1.28 TL indirim yapıldı.
İndirimli satış fiyatları yarından (16 Temmuz 2002) itibaren yürürlüğe girecek.
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