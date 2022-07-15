Ercan Havalimanı binası içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi

KKTC’de artan COVID-19 vakaları üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni karara göre kapalı alanlarda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile Ercan Havalimanı terminali içerisinde gelen ve giden yolcular için maske takma zorunluluğu getirildi. Açıklamada yolcuların kendilerinin, sevdiklerinin ve karşısındakilerinin sağlığı açısından havalimanında maske takıp sosyal mesafelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Açılamaya göre maske takmayan yolcular terminal binasına kabul edilmeyecek, terminal binasında bulunulan süre içerisinde yolcuların ile tüm personelin yüz maskesi kullanması zorunlu oldu.

Öte yandan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararına göre kişilerin aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, COVID-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.