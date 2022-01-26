Başbakanlık kavşağında düzenleme

Lefkoşa’da Başbakanlık kavşağında, bakanlıklar yolundan çıkışlar iki şerit olarak yeniden düzenlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü açıklamasına göre, Bakanlıklar yolundan Başbakanlık kavşağına gelen sürücüler, sağ şeridi kullanmaları durumunda sadece Devlet Hastanesi yönüne gidebilecekler.

Bakanlıklar yolundan Başbakanlık kavşağına gelen sürücüler, sol şeridi kullanmaları durumunda Devlet Hastanesi yönüne, Dereboyu Caddesi yönüne ve eski KTHY yönüne gidebilecekler.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

BRTK