BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE KONTAK KAPATILACAK!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği, akaryakıta yapılan zammı kınadı.



Dernek başkanı Muhsin Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta yapılan son zamları kınadı. Özdemir, Cuma günü Başbakanlık önünde düzenlenecek “kontak kapatma ve zamları kınama” eylemine katılım çağrısı da yaptı.



Tüketicilerden kontak kapatma eylemine destek



KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cuma gün Başbakanlık önünde düzenlenecek olan “Kontak Kapatma Eylemi”ne katılacaklarını açıkladı.



Işık yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta yapılan son zammın tüketicilerin sabrını taşırdığını savundu.



Hükümetin uygulamaya koyma kararı aldığı ekonomik tedbirlerin hiçbirini uygulamaya koymadığını ileri süren Işık, “Hükümetin sorumsuzca uygulamakta olduğu zam politikasını protesto etmek amacıyla derneğimiz eylem kararı almış bulunmaktadır” dedi. Işık, Başbakanlık önünde Cuma düzenlenecek eyleme de fiilen katılacaklarını belirtti.