BAŞBAKANLIK'TA ELEKTRİK KONUSU MASAYA YATIRILDI

KKTC’nin elektrik enerjisi ihtiyacı Başbakanlıkta masaya yatırıldı.

Başbakanlık’ta bu sabah gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Ersin Tatar, ilgili bakanlar, KIBTEK Yönetimi ve teknik uzmanlar katıldı.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada toplantıda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimi ve teknik uzmanların, önümüzdeki kısa ve uzun dönemde KKTC’nin ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisinde fizibl olacak alternatif üretim yöntemlerine yönelik sunum ve bilgilendirme yaptığı belirtildi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.