AKINCI-LUTE TEMASLARI DEVAM EDECEK
1 saat görüştüler
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu Akıncı-Lute görüşmesinin yararlı bir görüşme olduğunu açıklayarak yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirtti.Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdüren BM Genel Sekreteri Antonio Guerres’in geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün yaklaşık 1 saat süren yararlı bir görüşme daha yapmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Lute ile temasları bir süre daha devam edecektir. Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır.”
Etiketler : Akıncı-Lute, görüşme
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