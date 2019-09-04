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AKINCI-LUTE TEMASLARI DEVAM EDECEK

AKINCI-LUTE TEMASLARI DEVAM EDECEK

1 saat görüştüler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu Akıncı-Lute görüşmesinin yararlı bir görüşme olduğunu açıklayarak yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirtti.Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdüren BM Genel Sekreteri Antonio Guerres’in geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün yaklaşık 1 saat süren yararlı bir görüşme daha yapmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Lute ile temasları bir süre daha devam edecektir. Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır.”

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