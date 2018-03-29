BAŞBAKANLIK'TA 'YENİERENKÖY' MESAİSİ...

Mali krizle gündemden düşmeyen, kapısına kilit vurulan Yenierenköy Belediyesi’ne yönelik çözüm arayışları sürüyor.

Mali krizle gündemden düşmeyen, kapısına kilit vurulan Yenierenköy Belediyesi’ne yönelik çözüm arayışları sürüyor. Başbakan Tufan Erhürman, dün Belediye Emekçileri Sendikası(BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ile görüştü. YENİDÜZEN’e görüşmenin detayları ile ilgili bilgi veren Yalınkaya, belediyenin ‘tasviye’ edilerek, Dipkarpaz Belediyesi ile birleştirilmesinin gündeme geldiğini iddia etti.

Sendika olarak, Yenierenköy Belediyesi’nin tasviye edilmesine olumlu bakmadıklarını söyleyen Yalınkaya, Başbakan’dan konuyla ilgili 1 haftalık süre istediklerini aktardı. Yalınkaya, yaşanan gelişmelerin ardından bu sabah Yönetim Kurulu üyeleri, yarın da belediye çalışanları ile bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapacaklarını, çözüm arayışları için görüşeceklerini de belirtti.

DİPKARPAZ BELEDİYESİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE…

Başbakan Tufan Erhürman, dün Belediye Emekçileri Sendikası(BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ile görüştü. YENİDÜZEN’e görüşmenin detayları ile ilgili bilgi veren Yalınkaya, belediyenin ‘tasviye’ edilerek, Dipkarpaz Belediyesi ile birleştirilmesinin gündeme geldiğini iddia etti.

“Tasarının içeriği ile ilgili kabul edemeyeceğimiz bazı noktalar var. Özellikle çalışanlar üzerinde… Bir takım tartışmalar oldu, fikir alışverişinde bulunuldu.” diyen Yalınkaya, Erhürman’dan bir hafta süre istediklerini, bu süre içerisinde çeşitli çözüm önerilerine yönelik formüller üzerinde çalışacaklarını kaydetti. “Belediyenin birleştirilmesi için tasviye edilmesi gerekiyor. Bu durumda da çalışanların işsiz kalacağı görülüyor” diyen Yalınkaya, bugün Yönetim Kurulu ile üyeleri, yarın ise çalışanlarla görüşeceklerini aktardı. Yalınkaya, gelecek hafta Cuma günü hükümete, belediyenin geleceği ile ilgili taslak rapor sunacaklarını da dile getirerek, “Başbakan, hazırlayacağımız çalışmanın kabul görmesi halinde destek vereceğini, kabul görmezse de kendilerinin yaptıkları çalışmaları yürürlüğe konulacağını söyledi.” dedi.

“Diğer belediyelerde benzer sorunlar var…”

28 belediyenin 19’unda benzer sorunlar yaşandığını yineleyen Yalınkaya, “Esentepe Belediyesi’nde aynı sorunlar yaşanıyor. Lapta Belediyesi’nde bazı çalışanların 3 maaş geriliği, bazılarının 1 maaş geriliği var. Bu, krizin başlangıcı demektir” dedi. Yalınkaya, Yönetim Kurulu içerisinde Yenierenköy Belediyesi ile ilgili ayrı bir çalışma grubu oluşturulacağını, gerekirise dışardan da yardım talep edeceklerini belirterek, belediye çalışanlarının mağdur edileceği bir formül üzerinde çalışacaklarını kaydetti.