KIB-TEK İHALESİ İPTAL EDİLDİ!

Ertek Enerji Sistemleri Ltd. ve Murat Machinery Ltd tarafından ihale kararına itiraz edilmesi üzerine Rekabet Kurulu değerlendirme yaparak, ihaleyi iptal etti. Karar Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe girdi

2017’deki Kıb-Tek’de “Wartsila 18V46 17,076 kw dizel ana makine’ bakım işlerinin yapılmasına yönelik Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihale şartnamesinde ciddi belirsizlikler olduğuna karar verildi ve Rekabet Kurulu'nda iptal edildi.

Didem MENTEŞ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) eski yönetimi döneminde açılan ‘Makine 3 ve 4’ün 36,000 Saatlik Bakım İhalesi’nde “usulsüzlük” yapıldığı gerekçesiyle söz konusu ihale Rekabet Kurulu tarafından iptal edildi.

Kıb-Tek’de “Wartsila 18V46 17,076 kw dizel ana makine’ bakım işlerinin yapılmasına yönelik Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihale şartnamesinde ciddi belirsizlikler olduğuna karar verildi.

Ertek Enerji Sistemleri Ltd. ve Murat Machinery Ltd tarafından ihale kararına itiraz edilmesi üzerine Rekabet Kurulu değerlendirme yaparak, ihaleyi iptal etti.

Rekabet Kurulu kararı 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar Formu

Rekabet Kurulu karar formunda; Kıb-Tek tarafından 509/2017 sayılı ‘Makine 3 ve 4’ün 36,000 Saatlik Bakım İhalesi kapsamında Merkezi İhale Komisyonu’nun 27/2018 sayılı kararına itiraz değerlendirildi.

İlk olarak Ertek Enerji Sistemleri Ltd’in itirazının değerlendirildiği formda; “Wartsila 18V46 17,076 kw dizel ana makine’ bakım işlerine en düşük teklifi vermesine rağmen ihalenin kendi lehine sonuçlandırılmaması nedeniyle itirazda bulunduğu ve bunu Kamu İhale Esas ve Usuller Tüzüğü maddelerine dayandırdığı kaydedildi.

Şartnamede ciddi belirsizlik

Formda 32/2018 karar sayısında şunlara yer verildi: “Yasa’nın 74’üncü maddesi ‘ihalenin verilmesine ilişkin kriterleri’ düzenlemekte olup, ihalenin hangi teklife verileceğinin şartnamede ve ihale duyurusunda yer alması gerektiği belirtildi. Konu ihalenin Hizmet Alımı İdari Şartnamesi’nin 32.2 maddesinin “Bu ihalede en uygun teklif, en düşük tekliftir” demektedir. Ayı şartnamenin 20.1 maddesi ‘Bu ihalede tüm akalemler için teklif verilmesi zorunlu değildir. İhale kalem bazında değerlendirilecek ve birden fazla katılımcıya bağlanabilecektir” demektedir. Yapılan incelemede şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen ‘kalem’in neyi ifade ettiği konusunda herhangi bir açıklama veya tefsir bulunmaması nedeniyle ifadeden değerlendirmenin ne şekilde yapılacağı net olarak anlaşılmamaktadır. Teklifler değerlendirilirken söz konusu cihazın bakım işleriyle birlikte ek bakım işleri ayrı kalem mi yoksa birlikte değerlendirilerek toplam teklifin mi dikkate alınacağı net olarak açıklanmamıştır. Tek tek değerlendirilmesi durumunda en düşük teklifi veren katılımcı ile birlikte değerlendirilmesi durumunda en düşük teklifi veren katılımcı farklı olacağı anlaşıldığından, şartnamede ciddi belirsizlik olduğu tespit edilmiştir. Bu aşamada düzeltme imkanı bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gereği kanaatine ulaşıldı.”

Rekabet Kurulu, Ertek Enerji Sistemleri Ltd gibi düşük teklifi verdiğine yönelik aynı itirazda bulunan Murat Machinery Ltd’in itirazını da 32/2018 sayılı kararıyla aynı doğrultuda açıkladı.

Kriterler

Ertek Enerji Sistemleri Ltd’in teklifinin geçersiz sayılmasına yönelik itirazı da şöyle değerlendirildi. “Merkezi İhale Komisyonu tarafından gönderilen belgeler arasında bulunan 14.02.2018 tarihli bilirkişi heyeti, ‘Dizel Santral Makine 4 ve 3’ün 36,000 Saat Makine Bakım Teknik Şartnamesi’nin 3’üncü maddesinin alt başlığı olan ‘Yeterlilik’ kısmına atıfta bulunarak Mors Ltd. dışındaki tüm ihale tekliflerinin bu ihaleye uygun olmadıkları yönünde görüş vermiştir. Şartnamede ‘yeterlilik’ kriteri ‘Wartsila makineler üzerinde bakım deneyimi ve tecrübesi yüksek olan firmalar’ olarak açıklanmış fakat ‘yüksek’ olması ile ilgili herhangi bir somut ölçülebilir kriter belirtilmemiştir. MİK’den iki kez talep edilmiş olmasına rağmen tekliflerin neden geçersiz olduğunu gösteren detaylı raporlar sunulmamış olduğundan bu aşamada bu itiraz ile ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün değildir”

Murat Machinery Ltd’in teklifinin geçersiz sayılmasına yönelik aynı itirazı değerlendiren Rekabet Kurulu, Murat Machinery Ltd’in itiraz konularında haklı olduğu sonucuna vardı.

Bildirim tebligatına yönelik itiraz

Rekabet Kurulu, ayrıca Ertek Enerji Sistemleri Ltd’in üçüncü itirazı olan MİK’den bildirimlerin tebligatına ilişkin bilgi talep etme konusunu da değerlendirdi. “MİK’den gelen cevap yazısında bildirim belgelerinin söz konusu karar tarihinde faks cihazının arızalı olması nedeniyle taraflara bildirim yapılamadığını tespit etmiştir. Oysa 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 45’inci maddesi ‘İhale Kararının Duyurulması’ ile ilgili işleri düzenlemekte olup faks dışında başka tebliğ yöntemlerine de imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki itirazında haklı olduğu ve tebligatların Yasa’ya uygun yapılmadığı tespit edilmiştir.”

İhale iptal edildi

Rekabet Kurulu değerlendirmeleri sonucu, Kıb-Tek’in 509/2017 sayılı ‘Makine 3 ve 4’ün 36,000 Saatlik Bakım İhalesi’nin 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 84(1)(A) maddesi gereği iptal edilmesine karar verdi. Ayrıca başvuru sahiplerinin ücreti olarak KKTC Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi’nin 20.02.2018 tarih ve 2018022003010040000041 sayılı Genel Tahsilat Makbuzu ile yatırılmış olduğu 3.506,03 TL’nin iade edilmesi kararlaştırıldı.

Yenidüzen