Şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı görüntülendi. Öztürk'ün yanında bulunan şahıs, çekilen görüntüleri "Yayınlarsanız size dava açarım" diyerek basın mensuplarını tehdit etti.

56 yaşındaki Faik Öztürk, önceki gün Nişantaşı’nda bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Öztürk’ün kardeşi olduğu iddia edilen kişi, görüntü alan basın mensuplarını karşısında görünce bir hayli gerildi.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ



Tekerlekli sandalyeye oturtulan Öztürk’ün yanında bulunan ve avukat olduğunu iddia eden kız kardeşinin, görüntü alan basın mensuplarına “Ben avukatım. Bu fotoğraf çıkarsa size dava açarım. Fotoğrafları hemen silin” sözleriyle tepki göstermesi dikkati çekti.