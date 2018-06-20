Kendi Cenazesine Katıldı!

Paraguay'da kayıp oğullarının yanmış kayıp oğullarının polis tarafından kendilerine teslim edilen aile, düzenledikleri cenaze töreni sırasında genç çocuğun ortaya çıkmasıyla büyük şok yaşadı.

Paraguay'ın doğusunda 20 yaşındaki Juan Ramon Alfonso Penayo isimli genç, iki hafta önce evinden çıkıp bir daha geri dönmedi. Günlerce çocuklarından haber alamayan aileye kötü haber polisten geldi.

POLİS, YANMIŞ ERKEK CESEDİNİ AİLEYE TESLİM ETTİ