Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Senaryosunda yaptığı sürprizlerle seyircisinin kimi zaman kafasını karıştıran Çocuklar Duymasın dizisinin setinde hüzün var.

Dizinin genç oyuncularından Alperen Khamis’in anneannesinin vefat etmesinin ardından onunla birlikte rol alan set arkadaşları yaşadıkları acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bu tarz konularda çok hassas olduğu bilinen Pınar Altuğ Atacan da sosyal medya hesabından Beton Orçun rolünde izlediğimiz Alperen’in anneannesinin vefatının ardından şu satırları paylaştı: