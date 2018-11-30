BASIN-SEN'DEN KINAMA!

Basın Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın basın emekçilerine yönelik tavrını protesto etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bu sabah İçişleri Bakanlığı önünde giden sendika yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaparak, Baybars’ı basın camiasından özür dilemeye davet etti.

Sendika Başkanı Ali Kişmir, basın emekçilerine karşı siyasilerin kullandığı aşağılayıcı usluplarının kabul edilemez olduğunu belirterek ‘Basın emekçileri herkesin egosunu tatmin edeceği bir camia değildir’ dedi.