BAŞINI KAYALARA ÇARPTI
Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelin plajında
A+A-
Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelin plajında Kervenmyrat Seyitgulluyeva (E-24) 2 metre yükseklikteki kayalıklardan denize dalış yapmasıyla kayalara başını çarpması sonucu yaralandı.
Yaralı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, özel bir hastanede müşahede altına alındı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.