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BAŞINI KAYALARA ÇARPTI

BAŞINI KAYALARA ÇARPTI

Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelin plajında

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Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelin plajında Kervenmyrat Seyitgulluyeva (E-24) 2 metre yükseklikteki kayalıklardan denize dalış yapmasıyla kayalara başını çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, özel bir hastanede müşahede altına alındı.

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