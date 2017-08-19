ÜÇ ARAÇ ÇARPIŞTI

Güren TİLKİ

Güzelyurt-Lefke anayolunda meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı ancak araçlarda toplam 10 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında oldu. Mehmet Akif yönetimindeki JS 612 plakalı aracıyla Yeşilyurt’tan Gemikonağı’na seyrettiği sırada, Cengiz Topel Hastanesi’ne dönmeye çalışırken karşı yönden gelen Meryem Küçük Çakın yönetimindeki FF 927 plakalı aracın sol arka kısmına vurdu.

Çarpmanın etkisiyle Meryem Küçük Çakın, yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Mehmet Ekemen yönetimindeki NE 631 plakalı aracın sağ ön kısmına vurdu.

Kıbrıs