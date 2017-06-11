BATMAN HAYATINI KAYBETTİ..
Batman hayatını kaybetti..
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Batman dizisinin ilk başrol oyuncusu ABD'li aktör Adam West 88 yaşında yaşama veda etti.
West'in ailesi yaptığı açıklamada, lösemiyle mücadele eden aktörün Los Angeles'ta öldüğünü duyurdu.
1928 doğumlu aktör, 1960'larda yayınlanan kült Batman dizisinin karakterine hayat veren isimdi.
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Etiketler : Batman , Adam West , Adam West batman
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