Baybars; "Mahkumun test sonucu negatif"

"Mahkumun test sonucu negatif! Bu dönemde herkes yazdığına ve iddia ettiğine dikkat etmeli"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars sosyal medyada; Merkezi Cezaevinde ateşi yükselen, öksürüğü olan mahkumlar olduğu yönündeki iddiaları BRT’ye değerlendirdi.

Baybars, bu dönemde herkesin yazdığına ve iddia ettiğine dikkat etmesi gerektiğini kaydederek, yazılan birçok şeyin toplumda endişeye neden olabileceğini dile getirdi.

Baybars, Merkezi Cezaevinin ilk tedbirlerin alındığı yerlerden biri olduğunu anlatarak, açık ve kapalı görüşlerde kısıtlamaya gidildiğini hatırlattı.

Cezaevinde gerekli hijyen koşullarının sağlandığını kaydeden Baybars, sivil savunma ekipleri tarafından periyodik dezenfekte işlemi yapıldığını ifade etti.

Sosyal medyada yer alan iddiaların mahkum ailelerini örgütleme amaçlı paylaşımlar olduğunu kaydeden Baybars, “cezaevinde öksüren, ateşi olan mahkum yok” dedi. Baybars dün bir mahkumun soğukalgılığı şikayeti olduğunu anlatarak riske atmamak için test yapıldığını(hızlı test değil) sonucun ise negatif çıktığını kaydetti.