İngiltere Başbakanı’nda corona virüsü tespit edildi

Corona virüsü salgınına zamanında müdahale etmemekle suçlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da corona virüsü tespit edildi... Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. İngiltere'de geçen hafta 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ta da corona virüsü tespit edilmişti.

Dünya çapında yarım milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsünün İngiltere Başbakanı Boris Johnson’da da görüldüğü ortaya çıktı… Boris Johnson yaptığı açıklamada, son 24 saatte corona virüsünün semptomlarını hafif bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Johnson, “Corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Şimdi kendi kendimi tecrit altına aldım fakat hükümet ile ilgili görevlerimi video konferansı ile yöneteceğim” ifadesini kullandı.

Geçen hafta İngiliz kamuoyu Galler Prensi Charles’ta corona virüsü tespit edilmesiyle büyük bir şok yaşamıştı. Geçen hafta yapılan açıklamalarda Veliaht Prensi’nin Balmoral Kalesi’nde tecrit altında olduğu belirtilirken, hastalığı Kraliçe Elizabeth ve eşi Camilla’ya bulaştırmadığı aktarıldı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, son dönemde Başbakan Johnson ile yakın temasta olan Ekonomi Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın da kendilerini tecrit altına alabileceklerini yazdı.

ALİ KEMAL’İN BÜYÜK TORUNU

Kariyerinde daha önce Londra belediye başkanlığı ve İngiltere dışişleri bakanlığı görevlerini de üstlenen Boris Johnson, Milli Mücadele karşıtı yayınlarıyla tanınan Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in büyük torunu olarak Türk kamuoyu tarafından da biliniyor.

Ali Kemal, İzmit’te linç edilmiş ve öldürüldükten sonra cesedi, Lozan Konferansı’na giderken trenle İzmit’ten geçecek olan İsmet Paşa görsün diye istasyonda bir sehpaya asılmıştı.