Baybars:Mahkumlar, aileleriyle görüntülü konuşabilecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bakanlar da söz aldı ve gerek siyasi parti başkanları gerekse milletvekillerinin sorularını yanıtladılar.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, cezaevinde Kovid 19 tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

Baybars, Cezaevinde açık ve kapalı görüş için kısıtlama getirildiğini anımsatarak bazı koşullara ilişkin çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Baybars, mahkum ve aile yakınlarının görüntülü konuşma yapabilmesi ve steril kurallara uygun şekilde ailelerin mahkum yakınlarına kıyafet ulaştırması konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakan Baybars, şartlı tahliyenin bir af olmadığını, tüzükte yapılan değişikliğin ise başvuru süresiyle alakalı olduğunu da belirterek, hükümetin af yasası yapma gibi bir düşüncesi olmadığını kaydetti.

BRT