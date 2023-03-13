Baykuşların arasına sızan kedi: Çok az kişi 10 saniyede bulabiliyor

Optik illüzyon testlerinden bir tanesi de baykuşların arasına sızan kedi. 10 saniyede kediyi bulmanız gerekiyor.

Optik yanılsama, gözle algılananı beynin kavraması anlamına geliyor. Bu süre bazen çok kısa sürebilirken kimi zamanda uzayabiliyor.

Bu örnek optik yanılsama testi de algınızı test ediyor.

Görselde gördüğünüz onlarca baykuşun arasında bir kedi var. Bakalım 10 saniyede bulabilecek misiniz? Bulamazsanız yanıtı haberimizin devamında...

Haber Global