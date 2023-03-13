İşte çift sarılı yumurtanın sırrı: Strese giren tavuk...

Bazı yumurtalar diğerlerinden daha büyüktür. Genellikle bunlar çift sarılıdır ve daha pahalıya satılırlar. Peki tavuklar neden çift sarılı yumurta yaparlar? İşte gizemli olayın şaşırtan sırrı!

Çift sarılı yumurtaları markette veya tezgâhta gördüğünüzde hemen fark edebilirsiniz. Boyutları normal yumurtalardan daha büyük ve kaz yumurtasına yakındır. Ağırlıkları 83 gramdan daha büyüktür. Ortalama 85-95 gram arasında olurlar.

Ancak içindeki sarılar normal yumurta sarılarına oranla daha küçüktür. Çift sarılı yumurtanın besin değeri ve tadı diğer yumurtalar ile aynıdır. Sadece kalori bakımından diğer yumurtalardan farklılık gösterir. Doğal normal yumurtalar ortalama 75-80 kalori içerirken çift sarılı yumurtanın kalori değeri 145-150 arasındadır. Bu nedenle diyet yapanlar tarafından tercih edilmez.

Peki nasıl oluyor da yumurtanın içinden çift sarı çıkabiliyor? Cevabı haberimizin devamında...

Çift sarılı yumurta genellikle genç ve verimi yüksek olan Yarka sürülerde görülür. Aslında ikinci sınıf yani anormal yapıda yumurta olarak düşünülmelidir. Nedeni ise yumurtanın normal özelliklerinden sapması ve kısır olmasıdır.

YARKA TAVUK NEDİR?

Tavukların bazı dönemlerinin isimleri bulunmaktadır. Bu isimlerden biri de yarka olarak karşımıza çıkmaktadır. Tavuklara yetişkin denmesi için 140 günlük bir gelişim süreci bulunur. Bir tavuğun yumurtalamadan önceki son haline yarka adı verilmektedir.

ÇİFT SARILI YUMURTA NASIL OLUŞUYOR?

Ovaryumda serbest kalıp yolunu şaşıran yumurta hücresi farklı bir yumurta ile karşılaştığında onunla birleşecektir ve yine bu iki yumurta aynı kabuk içerisinde kalır. Bu durumda yine çift sarılı yumurta meydana gelmiş olur.

Piliç döneminden yeni çıkmış genç tavuklar, hızlı metabolizmaları ve ilk kez yumurtlama stresleri sebebiyle birkaç kez bu şekilde yumurtlayabilirler. Stres ortadan kalktıktan sonra tek sarılı yumurta dönemine geçerler genelde.

Aynı zamanda Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Hasan Konya ise, çift sarılı yumurtayla ilgili şunları söyledi: "Öncelikli olarak, ambalajlı olarak satılan yumurtaların üzerindeki gramaj bilgilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, pek çok kişi, orta boy yumurtanın 2 katına ulaşan büyüklüğe sahip çift sarılı yumurtaları, farklı cinsteki tavukların yumurtladığını sanır, bu bilgi yanlıştır. Sanılanın aksine, çift sarılı yumurtayı bir cins tavuk değil, yumurtaya yeni başladığı için strese giren her tavuk yapar. Çift sarılı yumurta yumurtlama durumu, tavuk yumurtlamaya alıştıktan belli bir süre sonra üzerindeki stresinde de bitmesiyle tümüyle ortadan kalkar, normal yumurta düzenine geçer.''

Bu yumurtaların toplanarak ayrı halde daha yüksek fiyattan satıldığını vurgulayan Konya, ''Çift sarılı yumurtanın, fiyatı dışında diğer yumurtalardan hiçbir farkı yoktur'' diye konuştu.