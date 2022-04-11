Bazı sendikalar Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi’nde greve gitti

KAMU-SEN, KTAMS, KAMU-İŞ ve VERGİ-SEN Gazimağusa’da grev gerçekleştiriyor.

Sendikaların Gelir ve Vergi Dairesi Motorlu Araçlar Şubesinde yaptıkları greve, Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası çalışanları da destek verdi.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen grev sırasında basına açıklamada bulundu.

Bengihan açıklamasında, hükümetin uyguladığı zamlar karşısında halkın büyük mağduriyet içinde olduğunu, kendilerinin hükümete sundukları tasarruf ve tedbir önerilerine henüz bir cevap alamadıklarını belirterek, ülkede irade ve cesaret eksikliğinin var olduğunu ileri sürdü.

Bengihan gidişattan büyük rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan da ülkede her kesimin sıkıntılı bir dönem içinde olduğunu vurgulayarak, ülkeyi yönetenlerin vatandaşı zor koşullar altında bıraktığını savundu.

Atan yönetememe durumunda istifanın da bir erdem olduğunu söyledi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de yaptığı açıklamada belediye çalışanlarının, emeklerinin karşılığını alamaması nedeniyle grevlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Özüşen, alınan tedbirlerin günü kurtarmak adına yapılabildiğini belirtti ve bu durumun sürdürülebilir bir yapı olmadığını kaydetti.

BRTK