Liderler ara bölgedeki toplumsal cinsiyet eşitliği etkinliğinde biraraya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis 13 Nisan Çarşamba akşamı ara bölgede “toplumsal cinsiyet eşitliği” üzerine gerçekleştirilecek etkinliğe katılacak.

BM sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart tarafından 20.00’de düzenlenecek sosyal içerikli etkinliğin, ara bölgede müzakerelerin yapıldığı binada gerçekleşeceği belirtildi.

Tatar ve Anatasiadis, geçtiğimiz günlerde BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2587 (2021) sayılı kararındaki talebine olumlu yanıt vererek, kadınların Kıbrıs’taki nihai çözüm sürecine tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamanın yollarını açacak bir eylem planı üzerinde anlaştıklarını bildirmişti.

BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamadaysa eylem planının, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi tarafından geliştirildiği ve “kadınların tam, eşit ve anlamlı temsilinin nasıl sağlanacağı”, “görüşlerini almak için kadın örgütleri de dahil olmak üzere sivil toplumla nasıl ilişki kurulacağı” ve “Kıbrıs’ta nihai çözüm sürecine toplumsal cinsiyet perspektifinin nasıl dahil edileceği” olmak üzere üç temel soruyu ele aldığı belirtilmişti.