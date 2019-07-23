Bebeğinize ilk yıl bunları yedirmeyin!

Bebeklerde ilk yıl yedirilmemesi gereken ek gıdalar nelerdir?

Bebeğin ek gıdaya geçiş dönemi ve katı gıdalara başlatmak bebeğin dönüm noktalarından biridir. Bu dönem bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişmesi adına gıdalar büyük önem taşımaktadır. Bebeğe her gıdayı vermek yerine sabırlı olup zamanını beklemek bebeğin aldığı gıdaların ona yaramasını sağlayacaktır. Hatta faydaları kanıtlanmış birçok sağlıklı besin de bu dönemde bebeğe verilmez. Peki bebeklerde ilk yıl yedirilmemesi gereken ek gıdalar nelerdir? İşte ek gıdaya geçişte uzak durmanız gereken besinler...

Bebeğin beyin gelişimin en hızlı olduğu 0-2 yaş dönemi beslenmenin son derece önemli olduğu zamanlardandır. Bebeğin beslenmesindeki temel amaç büyüyüp gelişmesidir. Buna bağlı olarak bebeği çok fazla yedirmekten ziyade ne yediği daha da önem taşımaktadır. Eskiler bebeğin her yiyecekten tatması gerektiğini düşünürken uzmanlar bazı yiyeceklerin özellikle bir yaşına kadar yedirilmemesi gerektiğini söylemektedir. Bebeklerin bir takım alerji sorunu ile karşılaşmaması ve sindirim sorunları yaşamaması için bebeklere ilk yıl yedirilmemesi gerekenler şunlardır….

BEBEKLERE İLK YIL YEDİRİLEMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

BAL

Bal tamamen doğal ve sağlıklı bir gıda olmasına rağmen bebeklerde bağırsak sorunlarına yol açabilir. İçerisindeki alerjik maddeler çocuk ve yetişkinlere zarar vermese de bebek için ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu dönem doğal meyve püreleri vermek bebek için daha sağlıklı olacaktır.

SÜT

Bebeğin ilk yılında anne sütü vermek bebek için yeterli olacaktır. İnek sütü bebeğin henüz sindiremediği proteinleri ve hala gelişmekte olan böbreklerine zarar verebilecek mineralleri içermektedir.

YUMURTA BEYAZI

Yüksek miktarda protein içeren yumurta beyazı alerjik özelliğe sahiptir. Bebeğiniz 9 aylık olunca yumurta beyazını 3 gün test ederek olumsuz bir tepkimeyle karşılaşılmadığı sürece verebilirsiniz.

TUZ

Bir yaşına kadar olan çocuğun böbrekleri henüz tuz ile başa çıkabilecek duruma erişmediği için gereksiz görülür.

HAZIR GIDALAR

Bu dönem bebeğinize ev yapımı sağlıklı yiyecekler sunmak çok daha doğru bir karar olacaktır. Hazır gıdalar bebeğin gelişiminde olumsuz rol oynamaktadır. Salam, sosis, ve sucuk gibi işlenmiş gıdalardan kaçınılmak gerekir.

BAZI BALIKLAR

Uskumru, ton balığı gibi bazı balıklar yüksek miktarda cıva içerir ve somon ve alabalık türlerinin tütsülenmesi nedeni ile bebeğe zarar vereceği düşünülmektedir.

ÇAY

Bebeğin ilk yıllarında çay gereksiz bir içecektir. Çocuklarda kansızlık sorunlarına yol açabilir. Çocuklara komposto, ayran yapmak daha sağlıklı bir seçim olacaktır.

ÇİKOLATA

İçeriğindeki kafein maddesinden dolayı kahve, çikolata ve kakao önerilmemektedir. Ayrıca kafein bebeğin sinir sistemini de etkileyebilir.