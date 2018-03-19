Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!
Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
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Ünlü futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı çifti bebeklerinin cinsiyetini öğrendi
Evliliklerinde birinci yıllarını dolduran Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinden güzel haber geldi. Duymayan Kalmasın programının haberine göre, 3 buçuk aylık hamile olan Şükran Ovalı'nın kız bebek beklediği iddia edildi.
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Caner Erkin öte yandan Beykoz’daki villasında bebek odası için 100 bin TL’ye tadilat yapmaya başlamıştı.
Şükran Ovalı, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken Caner Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar adında bir oğlu var.
Etiketler : Caner Erkin, Şükran Ovalı, bebek, cinsiyet
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