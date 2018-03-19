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Güzelyurt – Yayla yolundaki yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi olacak

Güzelyurt – Yayla yolundaki yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek’ten açıklama

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Güzelyurt – Yayla yolu üzerindeki yerleşim yerleri ile tesis ve su kuyularında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 – 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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