'Düşük puanlılar' tren ve uçağa binemeyecek

Sosyal kredi sisteminin geçerli olduğu Çin'de 'düşük puan'a sahip vatandaşların bir yıl içerisinde uçak veya trene binmesi yasaklanabilir.

Çin'de tartışılan yeni uygulama akıllara Black Mirror dizisini getirdi. Çin’deki Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu tarafından yakın zamanda yayımlanan bir açıklamaya göre, Mayıs ayından itibaren, Çin’in ‘sosyal kredi’ sisteminindeki puanı düşük olan vatandaşlar bir yıla kadar uçak ya da tren bileti almaktan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Dunyahalleri sitesinin haberine göre, Çin hükümeti sosyal kredi sistemiyle, hem suçlu davranışı ve mali suçlar gibi etkinliklere hem de vatandaşların ne satın aldığına, ne söylediğine ve ne yaptığına dayanarak vatandaşları sıralıyor. Puanı düşük olanlar çeşitli kısıtlamalar ve cezalarla karşı karşıya kalıyor. Şu anda sistemin ilk versiyonunu deneyen Çin, 2020 itibariyle tam versiyonunu çıkarmak için çalışıyor.

Çin hükümeti daha önce, yüklü miktarlarda borcu olan insanların (örneğin geçtiğimiz yıl Yüksek Halk Mahkemesi kara listesine alınan, LeEco ve Faraday Future şirketlerinin kurucusu Jia Yueting) seyahat etmesine kısıtlamalar getirmişti.