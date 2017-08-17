BEKLENEN HABER GELDİ!

'Kardeşim Benim' setinde aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Murat Boz ilişkilerini resmiyete taşıma kararı aldı.

2016 yılının başında birlikte rol aldıkları Kardeşim Benim filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver çiftinden beklenen haber geldi.

Geçtiğimiz aylarda Murat Boz'un adı Bahar Candan ile anılmasının ardından kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift, uzun süre küs kalamamış ve barışmıştı.

Şu sıralar yeni filminin çekimleri için Kapadokya'da bulunan yakışıklı şarkıcı Murat Boz'un, Kurban Bayramı'ndan sonra sevgilisini ailesinden istemeye gideceğini öğrenildi. Çift düğün tarihi olarak ise 2018 yazını düşünüyor.