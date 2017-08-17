VAJİNASI OLMAYAN KADINA...

ABD'nin Arizona eyaletinde vajina ve rahmi olmadan dünyaya gelen Kaylee Moats, ameliyatı olmak için internet üzerinden 15 bin dolar bağış topladı.

Arizona'nın Gilbert şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Kaylee Moats, 'Mayer Rokitansky Küster Hauser Sendromu' nedeniyle vajinası ve rahmi olmadan dünyaya geldi. Bu durumu henüz dört yıl önce öğrenen ve çevresinden gizleyen Moats, dört ay önce erkek arkadaşı Robbie Limmer'la tanıştıktan sonra, ameliyat olmaya karar verdi.

15 BİN DOLAR BAĞIŞ

Moats, 'kendisini kadın gibi hissedilmesini sağlayacağını' söylediği ameliyatın 15 bin dolar masrafı olduğunu söyledi. Robbie Limmer, kız arkadaşının ameliyatı için başlatılan bağış kampanyasına ayda 50 dolar yatırıyordu. Genç kadın, Robbie'yle üniversite son sınıfta tanışıp görüşmeye başladıklarını, bir ay sonra ona durumunu anlattığını, erkek arkadaşının başta kafasının karıştığını ancak destekleyici davrandığını ve ona karşı tavrının değişmediğini söyledi.

'İSTESEM BİLE CİNSELLİK YAŞAYAMAMAK ÇOK KÖTÜ'

Moats, Barcroft TV'ye verdiği röportajda, cinsel ilişki yaşayabilmek istediğini, ameliyattan sonra durumunun ne olacağıyla ilgili endişeleri olduğunu anlattı. Ameliyat parasını kendi imkanlarıyla biriktirmesinin mümkün olmadığını söyleyen Moats, "İlişkimizin odağı bu olmasa da, istesem bile Robbie'yle cinsellik yaşayamamak çok kötü," dedi.

Moats, vücudunun görüntü olarak normalden tek farkının, vajinal açıklığın olmaması olduğunu belirterek, diğer kadınlar gibi regl olduğunu ancak yumurtalıklarında çözündüğünü söyledi.

18 yaşına kadar hiç regl olmaması üzerine jinekologa gitmesiyle teşhis konan Moats, çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini çoktan kabullendiğini ifade etti.

KOZMETİK AMELİYAT SAYILIYOR



Durumundan dolayı diğer kadınlarla cinsel ve kadınsal konuları konuşmaktan çekindiğini dile getiren Kaylee Moats, gerçeği öğrenen her erkeğin onu terk edeceğinden korktuğunu söyledi.

Moats'ın ameliyatı sadece fiziki etkilere sahip olduğu için kozmetik ameliyat sayılıyor ve sigorta tarafından karşılanmıyor.

GoFundMe sitesinde bağış toplamak için açılan sayfada 15 bin doların 3 bin 500 kadarını biriktirdikten sonra, dünden itibaren medyada haberlerin çıkması üzerine, sadece 1 gün içinde 15 bine ulaşıldı. Moats, Atlanta'da ameliyat olacak.