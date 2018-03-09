BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

Nadir Tahsildaroğlu Lefke Belediye Başkanlığı için aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Nadir Tahsildaroğlu’nun paylaşımı: Sevgili arkadaşlarım, değerli Lefke ve bölge halkı; UBP Lefke İlçe Başkanlığına Belediyemizin Başkanlığı için adaylık talebimizi ilettikten sonra Sn.Gnl. Sekreterimiz Dursun Bey’e nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Belediyenin rutin işleri yanısıra Hastahanemizi geliştirmek, CMC atıklarını kaldırtmak ve bölgemize iş sahaları getirmek için adayım. Siz arkadaşlarıma ve bölgemize güvenerek Belediye Başkanlığımız için ilk adımı attım.