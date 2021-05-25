Belediyeler Birliği yarın Başbakanlık önünde eylem düzenleyecek

Belediyeler Birliği, İskele Belediyesi Kültür Evinde toplandı. Toplantının gündemini, Maliye Bakanlığı Müsteşarı tarafından belediyelere gönderilen karar ile değişti.

Yaklaşık 75 emekli belediye başkanını ilgilendiren karar doğrultusunda söz konusu belediye başkanları kamudan değil belediyeden ödenmesi ön görüyor. Bu duruma karşı çıkan belediyeler birliği ilk olarak Çarşamba günü sorunun çözülmemesi durumunda ise daha geniş kapsamlı bir şekilde Cuma günü Başbakanlık önünde eyleme gitme kararı adlı.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Maliye bakanlığının bu tutumunun kendilerini üzüp sıkıntıya soktuğunu söyleyerek hali hazırda salgın nedeniyle belediyelerin gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti. Emekli belediye başkanlarının aybaşı maaşlarını almakta sıkıntı yaşayacaklarını aktaran Özçınar, bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Başkan Özçınar, ilk olarak Çarşamba günü belediye Başkanlarıyla birlikte Başbakanlık Binası önüne yürüyeceklerini ve söz konusu sorunun çözülmesini talep edeceklerini açıklayarak sorunun çözülmemesi halinde Cuma günü, sendika, belediye işçi ve araç gereçleriyle birlikte daha geniş kapsamlı bir eylem yapacaklarını duyurdu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de “gündemimizde belli maddeler vardı ancak Lefkoşa’dan İskele’ye doğru hareket ettiğimizde farklı bir gündemle karşılaştık” diyerek, kovid 19 salgını süresince merkezi hükümetlerin giremediği evlere girdiklerini yardım götürdüklerini anlattı. Merkezi hükümetin belediyeleri güçlendirmek yerine zayıflatmak için çeşitli formüller aradığını savunan Güngördü, 51- 95 sayılı belediyeler yasasında gereken düzenlemelerin yapılıp bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Güngördü, belediyeleri mali ve idari olarak desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, belediyelere kovid 19 desteğinin verilmesi ve belediyelerin hak ettikleri duruma getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.